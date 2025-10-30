長興9月每股稅前盈餘0.13元 永光虧損

光阻劑大廠長興（1717）及永光昨（29）日都公布9月自結數，長興9月稅前盈餘1.5億元，年增7.06%，每股稅前盈餘0.13元；累計前九月稅前盈餘18.2億元，每股稅前盈餘1.55元。長興表示，下半年迎來電子材料旺季，真空壓模設備出貨可望成長。

永光9月自結單月稅前虧損3,067萬元；累計前自結前三季稅前虧損1.14億元。永光表示，9月合併營業淨損主因，受到整體需求減緩，拖累營收；此外，新台幣升值，也導致整體毛利率下降。

長興9月營收34.2億元，月增1.85％；長興表示，受產品組合影響，毛利率略減，營業利益為1.1億元，不及上月，但仍年增30%。展望下半年，長興表示，各事業部門營收狀況穩定。電子材料部門的精密設備，由於AI伺服器對IC載板需求顯著增溫，其真空壓模設備，出貨可望成長，旺季效應可期。

長興、永光旗下的感光型聚醯亞胺（PSPI）產品，屬半導體CoWoS先進封裝製程關鍵材料，深受市場關注；過去該材料供應商以日本、美國為主，但日前市場盛傳，日本化工大廠來台找合作夥伴，並點名長興及永光是潛在對象之一。

對於是否獲轉單，永光日前表示，應用於先進封裝製程的PSPI產品，尚處在認證階段，正積極推進中；至於國外大廠是否尋求合作，永光也說，涉及客戶資訊不便透露，但目前相關產品都還處在認證階段。