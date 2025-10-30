裕民揪伴 攻離岸風電

裕民航運（2606）旗下裕民風能（UMO）昨（29）日宣布與英國Purus集團旗下全球離岸能源海事服務領導企業共同宣布成立合資公司UPO Holdings Co., Ltd.（UPO），加速拓展台灣及亞太區離岸風電市場布局。

此跨國合作將於 「2025台灣國際風能展」正式亮相，UPO董事長徐國安表示，UPO的成立並非僅止於股權合作，而是一項共同擘劃亞太清潔能源未來的戰略承諾。藉遠東集團雄厚資源、裕民航運深厚海運經營能力，以及Purus在離岸風電領域的專業優勢，期望公司能為台灣與綠能世界建立連結的橋梁。

裕民表示，UPO已訂製兩艘客製化的全新 VARD 419 型海洋風電運維母船，兩艘新船預計自 2027 年起陸續交付。船舶長度 88 公尺，專為臺灣海域嚴峻風、流、浪條件設計，並搭載多項業界領先的設備與技術。

裕民指出，技術包含Seaonics全電動Walk-to-Work三度空間動態平衡廊橋，提供安全高效之人員通行方案；先進DP2動態定位系統，確保於惡劣海況下船舶船位的恆定性及保持高精準操控；油電混合動力推進系統，有效降低排放並降低燃油消耗，以及可容納最多120名乘客的住艙，包括最多93位技術人員，支援船舶能在風場長時間作業等。

隨著全球對環保議題愈來愈重視，裕民航運目前營運中船隊計有70艘，另外9艘己經訂造在2026年會陸續交船；目前船舶總噸位數有94%屬環保船，比率遠高於市場平均數37%，散裝船隊平均船齡僅有6.5年，為市場平均船齡12.3年的一半。

裕民本業業績看俏，再加上第3季有轉投資的股利挹注，將推升第3季的獲利；裕民上半年稅後純益8.76億元，受到散裝船運價低迷，所以獲利年減60.2%，上半年度每股純益仍維持1.04元；第3季約有轉投資的股利挹注約4億元入帳，將推升第3季獲利。

隨著大陸需求增加，散裝船市場下半年看俏，裕民持續多元化船隊配置，邁向100艘及1,000萬載重噸大關。