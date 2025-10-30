大同2026年營運向前衝

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

大同（2371）總經理沈柏延昨（29）日於2025智慧能源周表示，看好公司在電力與新能源領域的強勁動能，預期明年整體營收成長將設定不低於15%的目標，此將創下七年來新高的營運目標。

沈柏延表示，正積極進行全球化策略布局，核心鎖定全球AI算力中心的龐大電力需求，已選定日本熊本的建置用地與電力來源，規劃可供應200MW至500MW電力規模的地點，目前正洽談投資夥伴，力拚明年啟動大型AI算力中心EPC專案。同時將藉由參與越南變壓器廠股權，深化東南亞市場，為未來十年成長奠定基礎。

沈柏延指出，電力事業群是大同主要的營收支柱，占營收約六成。鑑於全球能源轉型與重電剛性需求，明年電力及太陽能部門將是主要成長動能，看好業績能達成15%以上增長。此外，資訊與通訊技術部門受惠於數位轉型將維持增長，不動產三大開發案則預計從2027年起開始貢獻收益，對明年多引擎驅動下業績表現樂觀。

他說明，大同在此算力中心專案中，定位為EPC（設計、採購、施工統包商）角色，負責土地、電力系統等基礎設施，目標是讓雲端服務供應商能直接「拎包入住」。若專案進展順利，EPC工程收入可觀，單案訂單金額有望超過10億元，甚至有機會達到百億元規模。

沈柏延說明，東南亞拓展已進入實質階段，計畫在越南胡志明市投資新廠，目前正洽談一家變壓器台商，目標取得60%至70%股權。該廠將生產變壓器、馬達等產品，作為切入東南亞市場的第一個據點，並同步加強在印尼、馬來西亞、泰國等地市場滲透率。

至於美國市場，他表示，大同在東岸與西岸各設有一家馬達子公司，未來將整併營運並擴大銷售通路，同時持續向各地電力公司爭取變壓器訂單，目前詢價件數已高於預期的六成。

