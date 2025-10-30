快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

東元（1504）昨（29）日參加台灣國際淨零永續展，副總經理陳恆偉指出，看好國內能源技術服務（ESCO）市場未來十年的成長潛力，將結合三家銀行建構綠色金融架構，透過「節能分潤＋融資協作」模式，提供總計10億至50億元的綠色融資額度，積極搶攻百億元淨零商機。

針對戰略轉型，陳恆偉指出，台灣ESCO市場未來十年的年增率預估將超過10%，潛在市場龐大。東元已確立能源服務整合供應商定位，並於今年7月成立「能源技術服務事業部」。該事業部整合動力系統、智慧空調等核心技術，為企業提供從能源盤查、規劃設計到綠色融資的一站式全流程解決方案。

陳恆偉表示，透過結合綠色金融，除提供融資協作，更能有效加速大型專案的落地。目前正在洽談或執行中的專案規模已達數百萬元至逾億元，應用範疇廣及高耗能產業、商辦及醫療院所等多元領域。東元強調，目前執行的專案平均節能率已可達到30%至40%以上，展現實質效益。

除深度節能服務，東元在綠色能源供應端亦有重大布局。東元指出，已於今年4月取得綠電交易執照，正式跨足高門檻的綠電銷售市場。

針對市場進程，東元透露，目前鎖定二至三家大型集團企業進行洽談，主要客戶群以用電需求龐大的電子業為主，預計單一客戶綠電需求規模達數千萬度，最快可望在明年第1季送電。

陳恆偉強調，AI全溫域溫控系統透過演算法優化，「預估平均節能率可達43%」。

