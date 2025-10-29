統一超財報／前三季獲利89億元、EPS 8.56元 創歷史次高

統一超（2912）29日公布第3季財報，第3季稅後純益為29.6億元，約與去年持平，稅後每股純益（EPS）為2.85元；累計前三季稅後純益為89億元，年減4.1％，創下歷史第二高水位，EPS為8.56元。

統一超前三季合併營收為2,609.5億元，較去年同期成長3.64%，創歷史同期新高紀錄，受惠轉投資事業包含統一生活(康是美)、悠旅生活(星巴克)、統一速達(黑貓宅急便)、菲律賓7-ELEVEN等均表現亮眼，有效挹注營收。展望第4季，統一超表示，將積極掌握秋冬體感、節慶體驗、普發萬元、跨年尾牙等生活消費需求，持續深耕線上線下服務平台，整體營運穩健。

台灣7-ELEVEN延續創新、精業、整合三策略，透過「門店質量並進」、「優質生活服務平台」、「強化數位布局」等做法深耕全台超過7,100個服務據點，更積極結合統一企業集團「uniopen會員開心花」、「歡慶DREAM PLAZA開幕」等創新生活體驗，以生活品牌為核心主軸，致力架構生活服務平台，滿足消費需求、及時便利的商品與服務。

台灣7-ELEVEN積極實踐「門店質量並進」作為，持續積極展店、店數穩健增加，並複合多元零售組合以推升單店業績，創新複合結構「LOFT SELECT複合店」、「娃寶歡樂世界OPEN!PLAZA」全新登場，Fresh生鮮蔬果、熱食自助區、哈燒專櫃、甜點專區等複合模式，更積極推動導入OPEN!PETS寵物生活專區、東南亞商品專區打造多元共融的友善購物環境。同時，商場事業持續深耕國道服務區、交通轉運、科技廠辦等七大商圈、共計66座據點，多樣化服務觸角持續滿足多元生活體驗。

台灣7-ELEVEN積極滿足高價值感、健康食飲、社群話題、潮玩經濟等多元消費趨勢推動「優質生活服務平台」，聚焦鮮食、CITY系列飲品、飲料、零食、全店集點等類別開發差異化話題商品與服務，挹注相關類別業績成長穩健成長。

鮮食持續扮演社會廚房的角色，自有品牌「星級饗宴」、「天素地蔬」、「Ohlala」、「莎拉沐」、「Homeal家常美味」等藉由跨界聯名、節令食感、在地食材、創新結構等多元豐富作法，持續創造億元美味爆品；CITY系列以多元品牌策略與創新商品為核心，持續引領便利咖啡與茶飲市場。CITY PRIMA門市規模更已突破7,000店。CITY TEA 全新開發「冰菓室」系列，!+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR積極拓點已達成500店新里程。

數位布局方面，聚焦「uniopen會員生活圈」積極推動跨通路、跨品牌線上線下生活服務，帶動全台會員突破1,900萬人，重要里程包含統一企業集團8月上市的「中國信託uniopen聯名卡」打造全新OPENPOINT累點神器，搭配「uniopen PRIMA會員訂閱制」帶動會員含金量成長；全台門市善用i預購、i划算、iOPEN Mall、OPEN NOW等多元數位工具接軌數位經濟，積極發展團購、外送、網購服務拓展店外商機，更藉由交貨便、賣貨便串聯海內外逾6萬家網購平台帶來人流經濟，為門市創造多元銷售機會。

進入第4季，台灣7-ELEVEN超前把握史上最密集的連續假期與歲末節令商機，結合集團資源推動一年一度的愛・Sharing 活動，並積極響應政府普發萬元推出多元、差異化的商品與服務，同時動員全台7,100家門市綿密的服務網絡，串聯uniopen會員生態圈與旗下線上購物平台，搶攻歲末年終節慶節令最後商機。