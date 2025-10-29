聯發財報／第3季 EPS 0.48元 較去年同期轉盈、業外大賺

聯發（1459）29日公布第3季財報，單季營收2.78億元，年增39.7%，包括營業毛利與營業利益雙雙轉正，毛利率19.8%，營業利益3,443萬元。另，受惠於金融資產評價利益回升及股利收入挹注，業外收益達1.17億元，使稅後純益達1.52億元，成功由虧轉盈，單季每股純益0.48元。

聯發累計前三季營收8.18億元，年增43.8%，營業利益3,484萬元，稅後純益1.9億元，年增7.34%，每股純益0.6元。主要反應聯發近年積極調整營運結構，加上投資報酬顯著改善，擺脫過去纖維本業虧損陰霾。

聯發今年結束在台灣50多年的營運，竹北廠停產，由代工廠緯創（3231）接手進駐。聯發表示，今年5月起已正式完成轉型，自傳統紡織生產事業轉向不動產投資經營，退出台灣紡織市場。另，桃園廠區早期即出租予物流業者，竹北廠與桃園廠每月合計租金收入約2,450萬元，公司並於營業項目新增「不動產投資業」，使租金收入得以納入本業營收，成為穩定獲利的關鍵支柱。

另一方面，聯發大陸杭州廠則持續運作並展現改善力道。公司指出，杭州廠以外銷為主，九成產品出口東南亞市場，聚焦環保紗與高附加價值特殊紗，第3季產能利用率達八成，毛，屬業界高位水準，毛利亦由負轉正。由於在中國大陸具有原料採購成本優勢，加上能源成本有競爭力，有助穩定價格與毛利。

第3季業外貢獻亦為亮點。據悉，聯發第3季投資收益主要來自台積電（2330）、廣達（2382）等持股處分利益，另隨著台股攀升，不少持股評價利益亦同步回升。公司投資策略以高殖利率績優股為主，股利收入集中在第二、三季入帳，為業外收益重要來源。

展望後市，聯發表示，第4季獲利結構可望維持穩定，租金收入貢獻持續，杭州廠亦可望延續第3季表現，明年紡織業則可望受惠2026年世界盃帶動的機能紡織需求商機，期待為營運注入新的成長動能。