勝一財報／第3季淨賺5.49億元、年增14.9% EPS 1.83元
溶劑大廠勝一（1773）29日公布第3季財報，受益進入電子級產品的出貨旺季，單季稅後純益5.49億元，年增14.9%，每股純益為1.83元；累計今年前三季獲利15.02億元，每股純益5.01元。展望第4季，該公司表示，營運可望平穩向上。
勝一這幾年來隨著半導體跟電子產業的應用增加，營收和獲利都有穩定成長。就營收結構，目前約有70%的營收來自電子級溶劑，主要運用在晶圓的清洗、洗邊、封裝，還有部分的蝕刻製程。
而第3季是下游電子與半導體產業的拉貨旺季，持續反映在勝一的營收表現上；第3季合計營收達29.18億元，年增1.5%，加上生產成本控制得宜，單季獲利明顯提升。
依據勝一公布財報數據，單季獲利達5.49億元，比去年同期的4.77億元成長14.9%，每股純益為1.83元；累計今年前三季稅後純益為15.02億元，比去年同期的13.4億元，增加12.1%，每股純益5.01元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言