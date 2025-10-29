勝一財報／第3季淨賺5.49億元、年增14.9% EPS 1.83元

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

溶劑大廠勝一（1773）29日公布第3季財報，受益進入電子級產品的出貨旺季，單季稅後純益5.49億元，年增14.9%，每股純益為1.83元；累計今年前三季獲利15.02億元，每股純益5.01元。展望第4季，該公司表示，營運可望平穩向上。

勝一這幾年來隨著半導體跟電子產業的應用增加，營收和獲利都有穩定成長。就營收結構，目前約有70%的營收來自電子級溶劑，主要運用在晶圓的清洗、洗邊、封裝，還有部分的蝕刻製程。

而第3季是下游電子與半導體產業的拉貨旺季，持續反映在勝一的營收表現上；第3季合計營收達29.18億元，年增1.5%，加上生產成本控制得宜，單季獲利明顯提升。

依據勝一公布財報數據，單季獲利達5.49億元，比去年同期的4.77億元成長14.9%，每股純益為1.83元；累計今年前三季稅後純益為15.02億元，比去年同期的13.4億元，增加12.1%，每股純益5.01元。

