豐興財報／第3季稅後純益5.67億元、EPS 0.98元 第4季恐旺季不旺

豐興（2015）29日公布第3季財報，單季交出稅後純益5.67億元的獲利成績，年增24.4%，每股純益0.98元；前三季獲利17.09億元，年減6.7%，每股純益2.94元。展望第4季，該公司認為受房地產市況低迷影響，恐旺季不旺。

第3季一向是鋼筋廠的出貨淡季，豐興單季營收為66.44億元，相較去年同期的81.79億元，年減18.8%，但因生產成本控制得宜，毛利率由去年的8.8%提升至12.4%，挹注整體獲利呈現增長。

依據該公司公布數據，第3季稅後純益為5.67億元，相較去年同期的4.56億元，成長24.4%，每股純益為0.98元；累計今年前三季稅後純益為17.09億元，比去年同期的18.31億元，則減少6.7%，每股純益2.94元。

豐興指出，展望第4季營運前景，雖然目前正進入傳統需求旺季，但受到房地產市況不佳影響，鋼筋接單和出貨情況不如預期，恐呈現旺季不旺景象。