皇家可口上市首日漲17%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

南僑小金雞皇家可口（7791）昨（28）日以每股72元在台上市掛牌交易，盤中股價衝上84.5元，漲幅17.36%，上演蜜月行情。南僑會長陳飛龍表示，皇家可口在台灣市占率佳，未來將不斷將產品推陳出新，目標放眼全球市場。

營收結構來看，皇家可口擁有冰品與麵食雙引擎，冰品約占營收70%至80%，急凍熟麵約占營收20%至30%。冰品的品牌有杜老爺冰淇淋、曠世奇派等。

急凍熟麵目前有兩條產線，貢獻年營收約6億元，中壢廠第三條產線預計於今年第4季投產，預計光是第三條產線就能貢獻6億元，第三條生產線加入後，產能與營收可望翻倍。

皇家可口今年上半年獲利約2.85億元，年增逾20.35%，每股盈餘（EPS）4.08元。法人預估，在冰品創新及強大品牌力杜老爺加持，開闊新的霜淇淋市場，以及南僑讚岐急凍熟麵持續擴大餐飲及零售通路滲透率，皇家可口未來幾年營運將可雙位數成長。

