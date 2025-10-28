快訊

黃仁勳辦GTC大會 開頭影片閃現「台灣之光王建民」

今九九重陽節陽氣最重 鎮宅、旺財、趕瘟神...民俗密技全公開

乙烯跌價 台塑、台聚減壓

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

在供應寬鬆下，最大宗石化基本原料乙烯報價節節下滑，近三周跌價每公噸50美元，跌幅逾6%，兩大供應商台塑化（6505）和中油恐調降對下游供料價格，但有助下游台塑（1301）、台聚等泛用樹脂生產廠減輕進料成本壓力。

市場人士指出，第3季一向是亞洲輕裂廠業的密集歲修期，以今年來看，總共有九座輕裂廠安排歲修，合計年產能750萬噸，影響乙烯供應減少92萬噸，以致先前原料行情居高不下，站穩在每公噸850美元區間；然而，近期因歲修的裝置陸續復工，原料報價開始明顯鬆動。

在此同時，歐美原油期貨出現跌勢，受OPEC+增加石油產量的計畫預期，抵消中美貿易協議達成共識的希望，以及美國對俄羅斯重新實施制裁的影響，令國際油價承壓走低。以27日為例，紐約NYMEX-12月輕質原油期貨下跌0.19美元，收於每桶61.31美元，倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌0.32美元，收於每桶65.62美元，引領乙烯行情進一步下探。

