威宏柬國廠 明年第1季已滿單
專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）昨（28）日表示，柬埔寨宏盛廠目前良率已回復到九成，精品女包出貨一切正常，另隨明年世足賽接近，輕奢品牌、運動包袋市場需求動能強勁，目前訂單能見度直達明年，且第1季已提前滿單。
威宏前三季合併營收58.98億元、年減6.6%，主要受先前泰柬衝突，導致泰國廠柬籍熟手車工流失影響。公司正積極尋回優秀熟手，並招募多國籍勞工因應，後續生產與出貨效率將隨經驗累積逐步改善。
威宏不諱言，今年對威宏來說是處於調整期，明年將回復成長走勢；目前除了宏盛廠良率已達九成之外，泰國廠良率也回升到六成以上。第4季營運預期將與去年同期持平，全年營收可能較去年略為下滑。
在運動事業群方面，根據美國高爾夫基金會（NGF）預估，今年高爾夫球產業與參與人數仍呈現成長趨勢，其中又以年輕世代及女性參加比例穩定增長，整體產業呈現溫和成長。
威宏指出，新興群體對高爾夫球袋的偏好，更注重設計時尚及功能性，使國際品牌客戶開發更多元化產品。而越南德御具備成熟的包袋生產製程，對訂單掌握度較高，目前產能已達滿載，正積極規劃承租新廠房。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言