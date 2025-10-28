威宏柬國廠 明年第1季已滿單

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）昨（28）日表示，柬埔寨宏盛廠目前良率已回復到九成，精品女包出貨一切正常，另隨明年世足賽接近，輕奢品牌、運動包袋市場需求動能強勁，目前訂單能見度直達明年，且第1季已提前滿單。

威宏前三季合併營收58.98億元、年減6.6%，主要受先前泰柬衝突，導致泰國廠柬籍熟手車工流失影響。公司正積極尋回優秀熟手，並招募多國籍勞工因應，後續生產與出貨效率將隨經驗累積逐步改善。

威宏不諱言，今年對威宏來說是處於調整期，明年將回復成長走勢；目前除了宏盛廠良率已達九成之外，泰國廠良率也回升到六成以上。第4季營運預期將與去年同期持平，全年營收可能較去年略為下滑。

在運動事業群方面，根據美國高爾夫基金會（NGF）預估，今年高爾夫球產業與參與人數仍呈現成長趨勢，其中又以年輕世代及女性參加比例穩定增長，整體產業呈現溫和成長。

威宏指出，新興群體對高爾夫球袋的偏好，更注重設計時尚及功能性，使國際品牌客戶開發更多元化產品。而越南德御具備成熟的包袋生產製程，對訂單掌握度較高，目前產能已達滿載，正積極規劃承租新廠房。

高爾夫 運動 良率

