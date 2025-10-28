唐榮、運錩迎陸政策利多

快訊

中國大陸官方對不銹鋼產業政策有新的方向，政策的核心精神在於「控總量、提品質、促轉型」，對整體產業鏈屬正面消息，唐榮（2035）、運錩等主力不銹鋼廠認為，不銹鋼市場可望逐步趨於穩健。

上市不銹鋼廠主管表示，大陸中國工信部發布《鋼鐵業產能置換實施辦法（徵求意見稿）》，這項政策雖尚未正式施行，但已被視為未來不銹鋼產業發展方向的分水嶺。

首先，最直接的變化是產能擴張門檻大幅提高。新辦法規定煉鐵、煉鋼產能置換比例不得低於1.5：1，重組整併則需達1.25：1，並明令京津冀、長三角等重點區域嚴禁新增或轉入產能。

上市鋼廠主管指出，這意味著不銹鋼企業再也無法透過簡單擴張來搶市，必須透過技術升級與效能提升來實現成長，尤其中小型企業因技術與資金受限，生存壓力勢必加劇，產業集中度將隨之提升。

其次，政策將推動產業整合與高端化布局，在嚴格的置換制度下，只有具備規模、技術與環保優勢的企業，才能獲得置換資格。

唐榮主管說，大陸未來不銹鋼業將出現大型集團主導、上下游一體化的格局，青山、太鋼、德龍等龍頭企業的競爭優勢將更為明顯。

這種整合也有助於穩定市場秩序，減少過去低價競爭、重複建設的亂象。

