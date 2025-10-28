豐謙財報／前三季 EPS -0.08元 新竹都更案拚明年取得建照

豐謙建設（5523）董事會28日通過前三季合併財報，合併營業毛利298.3萬元，稅後虧損1,195萬元，每股稅後虧損0.08元。豐謙明、後兩年包括「謙18」、「HOME+」及「植得」等案陸續完工認列，三案總銷約80億元，將帶動營運進入爆發期。

豐謙表示，國內房市儘管面臨政府重手打房，市場買氣明顯縮手，不過公司仍看好六都人口紅利、就業機會的蛋黃區前景，將持續購地推案。對於營運展望，豐謙強調，公司保留未分配盈餘逾14億元，股利政策將維持一定水準。

另外，豐謙取得國家住都中心位於新竹的「建功高中南側地區公辦都更案」，基地面積達1.2萬坪，扣除200戶社宅，預計可分回1,300戶住宅，目前此案都更審議作業持續進行中，力拚明年完成都更程序及取得建照。

此案基地鄰近新竹市清華大學、竹科，將規劃6棟地上30層商場與集合式住宅大樓，全案總投資金額約170億元，預計2030年完工。

目前，豐謙持續銷售中的個案，包括總銷27億元的東區「謙18」，銷售率已破八成；北屯14期28億元的「HOME+」，實登已揭露8戶交易；南屯單元五「植得」總銷30億元，主力規劃皆為3至4房格局，鎖定首換型客層。

豐謙2023年營收來到33.32億元，創下歷史新高，去年營收5.13億元，主要大案落在2026年進入交屋期，2025年則延續推案節奏，聚焦已公開的三大案進度與銷售，啟動新竹建功段都更開發案規劃作業，法人估，2026年營收上看30億元水準。