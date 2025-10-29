台塑集團賣南亞科股票 交易總金額74億元

台塑集團處分南亞科股票。台塑（1301）、台化及台塑化三寶日前同步申報轉讓南亞科各2.5萬張南亞科股票，至昨（28）日公告均已申讓完畢，三公司每股交易價格介於98.67至98.81元之間，三公司交易總金額約74.06億元。

據了解，由於當初投資南亞科並非以短期獲利為目的，因此在會計界定上，是放在未分配盈餘項下，原本每季就會按持有成本與市價的差別認列未實現損益，因此此次處分不會有處分利益，不影響各公司每股盈餘，惟未分配盈餘會因此增加

台塑表示，本次交易平均每股價格98.81元，總金額24億7,013萬元，係董事長核決執行，主要目的為營運資金運用。

台化公告指出，出售2,500萬股南亞科技股票，平均每股98.78元，總金額約24億6,954萬元。

台塑化亦在同期間出售南亞科技2,500萬股，平均每股98.67元，交易總金額約24億6,678萬元。