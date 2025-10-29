泓德日、澳案場 2025年底商轉

太陽能系統廠泓德能源（6873）昨（28）日舉辦國際智慧能源展展前記者會，泓德能源董事長謝源一指出，公司以每年投產超過2GW（10億瓦）的速度推進全球布局，預計至2028年時，全球總開發容量將達9.4GW至10GW，日本、澳洲等案場也將在年底商轉，預估海外市場將在明年開花結果，後市營運樂觀。

泓德能源總經理周仕昌說明，未來總開發容量中，儲能占比近七成，屆時將有近五成資產上線營運，隨著海外項目陸續完工，海外營收占比將於2026年顯著提升，並於2027年貢獻超過55%的集團整體營收，藉此分散市場風險。

針對近期營運，周仕昌認為，今年受到大環境因素影響，確實有部分工程延宕，為避免單一市場風險過高，因此近年來都在布局日本、澳洲等海外市場，從在手工程訂單與儲能案場預估，明年營運表現將非常樂觀。

據悉，泓德能源目前正聚焦日本儲能市場，預計2028年完成建置3.4GW。其中與Brawn Capital共同開發的北海道Helios特高壓50MW儲能案場已於今年7月併網，預計11月營運並投入電力交易。

澳洲市場方面，泓德能源是光電與儲能項目同步推進，預計至2028年累計建置達2.7GW；其中，位於南澳的Templers大型儲能案場已與ZEN Energy簽署20年售電協議，預計2025年底上線營運，此成功模式亦將複製至台灣及其他海外項目。

至於綠電交易業務，泓德能源近期與美商Arctrade共同成立的MWEX Solutions，整合能源交易平台技術與集團資產優勢，積極布局日本與澳洲自由化電力市場。