聚陽：第3季獲利8.58億年減季增 最壞時間已過

成衣大廠聚陽今天公布第3季財報，歸屬母公司淨利新台幣8.58億元，年減26.5%，不過比起第2季的低點，大幅回升39.2%，單季每股純益3.48元。聚陽表示，最壞的時間已過，今年全年仍以追平去年出貨量為目標。

聚陽第2季受新台幣升值影響，歸屬母公司淨利6.16億元，年減28.2%，比第1季大幅衰退51.4%，創下近4年新低。第3季新台幣回貶，匯兌壓力減輕，但關稅影響主要落在第3季。聚陽發言人林恆宇表示，美國關稅變數打亂今年景氣節奏，針對年終購物季（Holiday season），部分客戶搶在關稅生效前、第2季提前拉貨，造成第3季出貨旺季不旺。

聚陽第3季營收88.89億元，年減15%，季增15.6%；毛利率22.41%，比去年同期下滑1.29個百分點，較第2季增加0.38個百分點，營收及獲利率皆呈現「年減季增」。

聚陽今年前3季歸屬母公司淨利27.44億元，年減12.7%，每股純益11.13元，已賺進1個股本。

展望後勢，林恆宇表示，今年第2季碰到的關稅、匯率問題，現在已慢慢穩定下來，訂單逐漸回穩，進入第4季影響會更小，已有接到客戶追加明年度的訂單，最壞的時間已過，聚陽今年全年仍以追平去年出貨量為目標。