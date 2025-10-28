快訊

IG滑到寶寶「性別趴」主角竟是老公和小三 人妻看完影片氣炸

趙露思「零賠償解約」成功脫身！17億違約金全免 新東家2大條件曝光

聚陽：第3季獲利8.58億年減季增 最壞時間已過

中央社／ 台北28日電

成衣大廠聚陽今天公布第3季財報，歸屬母公司淨利新台幣8.58億元，年減26.5%，不過比起第2季的低點，大幅回升39.2%，單季每股純益3.48元。聚陽表示，最壞的時間已過，今年全年仍以追平去年出貨量為目標。

聚陽第2季受新台幣升值影響，歸屬母公司淨利6.16億元，年減28.2%，比第1季大幅衰退51.4%，創下近4年新低。第3季新台幣回貶，匯兌壓力減輕，但關稅影響主要落在第3季。聚陽發言人林恆宇表示，美國關稅變數打亂今年景氣節奏，針對年終購物季（Holiday season），部分客戶搶在關稅生效前、第2季提前拉貨，造成第3季出貨旺季不旺。

聚陽第3季營收88.89億元，年減15%，季增15.6%；毛利率22.41%，比去年同期下滑1.29個百分點，較第2季增加0.38個百分點，營收及獲利率皆呈現「年減季增」。

聚陽今年前3季歸屬母公司淨利27.44億元，年減12.7%，每股純益11.13元，已賺進1個股本。

展望後勢，林恆宇表示，今年第2季碰到的關稅、匯率問題，現在已慢慢穩定下來，訂單逐漸回穩，進入第4季影響會更小，已有接到客戶追加明年度的訂單，最壞的時間已過，聚陽今年全年仍以追平去年出貨量為目標。

聚陽 新台幣 營收 每股純益

延伸閱讀

貿易戰打什麼？外媒分析美中3大爭議領域 專家這樣看川習會

川普關稅戰攪亂全球貿易 接下來可能會有哪三種情境？

紐時：川普政府忙了半天 解決自己製造的危機

中國東協簽署自貿區3.0版議定書 應對美高關稅

相關新聞

台塑等3公司處分南亞科各2.5萬張 每股均價約98元

台塑企業旗下台塑、台化、台塑化9月底同步公告申讓南亞科持股各2.5萬張，今天3家公司同步公告已完成處分，平均每股處分均價...

南僑小金雞皇家可口掛牌上市 漲幅逾15%秀蜜月行情

南僑（1702）小金雞皇家可口（7791）28日以每股72元在台上市掛牌交易，盤中股價衝上84.5元，漲幅17.36%，...

台積電（2330）是外國公司？阿格力：外資持股逾七成、創始股東幾乎全數退出

台積電（2330）股價長年創高，被譽為「護國神山」，但不少人也質疑「台積電是不是外國人的公司」。財經專家阿格力指出，根據最新資料，外資持股比重約達73%，確實占比相當高。 他表示：「台積電市值超過3

三商壽被高價收購傳聞、玉山金股價先中箭！ 專家：恐影響配息

＊原文發文時間為10月27日 面對連假釋出的「玉山金併購三商壽」的消息，整個股價在今天一開盤就有了重大的反應。 玉山金開盤一度大跌近8％，終場下跌7.2%，收在30.3元；三商壽則是站在反

長興三利多 大搶 AI 財

長興（1717）迎三大利多，大啖AI財。長興確定入列行政院「矽光子國家隊」，成為首波企業名單中唯一上榜的化工業者，預計以...

大同智能 拓展版圖

大同（2371）集團旗下大同智能昨（27）日宣布，攜手台北高爾夫俱樂部（台北高球場）導入表後儲能暨能源管理系統，預計每年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。