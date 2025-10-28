台塑等3公司處分南亞科各2.5萬張 每股均價約98元
台塑企業旗下台塑、台化、台塑化9月底同步公告申讓南亞科持股各2.5萬張，今天3家公司同步公告已完成處分，平均每股處分均價約98元，合計交易總金額達新台幣74億元。
隨著AI熱潮帶動高階HBM記憶體需求，連帶引發主流記憶體供需失衡，掀起缺貨、漲價潮，近期DRAM族群股價表現強勢，南亞科今天大漲10元或8.33%，收在130元；若從南亞科9月初低點45.65元起算，短短2個月波段漲幅達1.8倍。
台塑、台化、台塑化早在9月底就同步公告，各申讓南亞科持股2.5萬張；今天3家公司再度公告，已正式處分完畢。
台塑以每股均價98.81元，完成處分南亞科2.5萬張，總交易金額24.7億元；台化處分均價為每股98.78元，總交易金額24.69億元；台塑化處分均價為每股98.67元，總交易金額24.66億元。
台化、台塑、台塑化原本各持有南亞科股權10.81%；此次各自處分南亞科2.5萬張後，持股將降至約30.98萬張，持股比例各約1成。
台塑企業主管表示，由於當初投資南亞科並非以交易為目的，因此在會計界定上，是放在未分配盈餘項下，原本每季就會按持有成本與市價的差別認列未實現損益，因此此次處分不會有處分利益，不影響各公司每股盈餘，惟未分配盈餘會因此增加；以台化為例，此次處分可增加未分配盈餘約16.79億元。
