中砂財報／前三季EPS 6.02元 開拓半導體IDM開始貢獻營收

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

中砂（1560）28日召開法說會公布財報，前三季每股稅後純益（EPS）為6.02元，其中第3季EPS約2.24元，優於今年第2季，該公司說明，今年第3季毛利率32.4%，季增0.3個百分點，年增0.6個百分點，該季匯率仍有不利影響，但產品組合DBU鑽石碟出貨拉升挹注毛利率。

中砂說明，第3季業外呈現正數，包含匯兌利益與評價約7,000萬元，該季新台幣兌美元平均匯率較第2季升值3.6%，毛利率受侵蝕1.8%。

展望2025年，中砂提到三大事業部來看，ABU砂輪事業部與砂輪子公司：受到2025下半年台灣傳產機械工具機客戶受匯率及關稅影響，產能利用率持續下降，4月起新併購之日本MKS與泰國MGT砂輪子公司，下半年預估營收持平。

第二，DBU鑽石事業部，受惠第4季先進製程及2奈米用之鑽石碟需求將持續增加，以及新增之國外IDM客戶，同時第3季起已成功導入其最先進製程開始貢獻營收，第4季起也陸續送樣其成熟製程，並預期逐季增量。

中砂也說，DBU鑽石事業部，年底前出貨預期接近五萬顆/月，2026年將依據需求持續新增產能。

第三，SBU晶圓事業部，該公司提到，目前12時產能33萬片/月持續續滿載，2026第3季起將再增加7萬片，屆時總產能40萬片以滿足先進製程之客戶需求，預期第4季之高階產品組合比重將持續提高，有助以減小匯率之影響及提高毛利率。

毛利率 中砂 先進製程 EPS 法說會 產能利用率

