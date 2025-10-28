南僑小金雞皇家可口掛牌上市 漲幅逾15%秀蜜月行情

南僑（1702）小金雞皇家可口（7791）28日以每股72元在台上市掛牌交易，盤中股價衝上84.5元，漲幅17.36%，呈現蜜月行情。

南僑會長陳飛龍表示，皇家可口在台灣市占率佳，未來將不斷將產品推陳出新，目標放眼全球市場。

從營收結構來看，皇家可口擁有冰品與麵食雙引擎，冰品約占營收70%至80%，急凍熟麵約占營收20%至30%。冰品的品牌有杜老爺冰淇淋、曠世奇派等，冰淇淋的餐飲客戶則超過25,000家。

急凍熟麵目前有兩條產線，貢獻年營收約6億元，中壢廠第三條產線預計於今年第4季投產，產能是第一條及第二條總和，預計光是第三條產線就能貢獻6億元，第三條生產線加入後，產能與營收可望倍增。

周明芬表示，冰淇淋是甜點，急凍熟麵是主食，前者以B2C為主，後者以B2B為主，未來無論在零售市場直接服務消費者，或對餐飲客戶的服務，都有彼此相互加持的廣大空間。

皇家可口於1988年由南僑投控投資成立，陳飛龍認為，冰品是一個可以長期發展的事業，而冰品中重要的原料油脂，是南僑多角化經營的關鍵發展。

皇家可口今年上半年獲利約2.85億元，年增逾20.35%，每股盈餘(EPS)4.08元。法人預估，在冰品創新及強大品牌力杜老爺加持，開闊新的霜淇淋市場，以及南僑讚岐急凍熟麵持續擴大餐飲及零售通路滲透率，皇家可口未來幾年營運將可雙位數成長。