台積電（2330）是外國公司？阿格力：外資持股逾七成、創始股東幾乎全數退出

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台積電外資持股比重已達73%，國發會仍保有約165萬張、持股約6.38%，其餘多由外資掌控。(歐新社)
台積電（2330）股價長年創高，被譽為「護國神山」，但不少人也質疑「台積電是不是外國人的公司」。財經專家阿格力指出，根據最新資料，外資持股比重約達73%，確實占比相當高。

他表示：「台積電市值超過32兆，全球市值排行第10，甚至超越波克夏，這是台灣非常值得驕傲的事。」

阿格力回顧，台積電成立於1986年，當時為推動台灣科技產業，由經濟部長孫運璿、行政院政務委員李國鼎力邀張忠謀從美國回台擔任工研院院長。

公司成立初期，最大股東為「國發基金」，持股48.3%，第二大股東是荷蘭飛利浦，出資約4000萬美元、持股27.6%。其餘股東包括台塑、聯成等台灣企業。

他指出，台積電於1992年9月5日掛牌，開盤價96元。若當時以9.6萬元買進1張，持有至今（2025年10月），在歷年現金股利與股票股利累積下，市值約4636萬元、報酬倍數達482倍。

阿格力笑說：「我大學時第一次買台積電，買兩張50元就賣掉，若放到今天（股價：1400元計算），光那筆投資就能多賺270萬元。」

至於外資比例為何會逐步上升？阿格力表示，政府過去為充實國庫多次出售持股，飛利浦也於2008年全面退出。雖然張忠謀當年曾建議政府「不要再賣」，避免台積電缺乏穩定大股東，但政府與外資持股仍持續變化。

目前國發會仍保有約165萬張，持股約6.38%，其餘多由外資掌控。

阿格力強調，台灣半導體的實力不僅在台積電，還包含聯發科、日月光及多家設備廠，「現在已不是護國神山，而是護國神三群」。

他認為，整個產業鏈的協作是台灣在全球領先的關鍵，若脫離供應鏈環境，其他國家難以複製同樣的製造效率與良率。

談到投資方式，阿格力提到，不想單押台積電的投資人，可以透過半導體主題ETF參與。他舉例，包括中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣半導體（00892）、新光臺灣半導體30（00904）

「三檔同期報酬率都超過五成，表現最好的00904，新光台灣半導體30，預計12月配息0.65元。」

對於主管機關討論是否放寬ETF單一成分股30%上限規定，阿格力認為，若能反映產業真實結構會更健全。

他說：「既然台積電在大盤比重已超過30%，放寬限制可讓ETF更貼近市場表現。」

他最後也呼籲投資人，透過長期定期定額投資，逐步把股權「從外資手上買回來」，讓台灣投資人一同分享半導體榮景。

◎本文內容獲 阿格力 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00891中信關鍵半導體 00904新光臺灣半導體30 00892富邦台灣半導體 2330台積電 外資 張忠謀

