三商壽被高價收購傳聞、玉山金股價先中箭！ 專家：恐影響配息

＊原文發文時間為10月27日

面對連假釋出的「玉山金併購三商壽」的消息，整個股價在今天一開盤就有了重大的反應。

玉山金開盤一度大跌近8％，終場下跌7.2%，收在30.3元；三商壽則是站在反面看整建事情，漲停鎖住收在7.39元。

三商壽上半年資本適足率僅154%，玉山金要先協助三商壽讓RBC過關，未來還要協助三商壽每年資本攤提不足的部分，而且目前傳出玉山金出價8.2元的併購價，也要花超過480億元以上的資金來取得三商壽。

玉山金併購三商壽還沒看到效應就要先花錢籌資，因此股價先跌再說！

三商壽因為要被高價收購，所以股價先噴再說！

玉山金可能因為這個併購案而有現金需求，也會因此侵蝕到獲利，未來股價和配息可能會受到影響，看上這兩個優點的投資人可能要再觀察後續公司正式的消息或會議再來做下一步的決定。

◎本文內容獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。