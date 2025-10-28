快訊

掌摑藍委2009年有前科 邱議瑩打羅智強巴掌判決出爐

MLB／3屆塞揚薛則被大谷翔平擊出陽春砲！再一支平道奇隊史

台股早盤平盤震盪 挑戰28,000點大關 台積電平盤開出

三商壽被高價收購傳聞、玉山金股價先中箭！ 專家：恐影響配息

聯合新聞網／ Andyworld理財&家庭記事簿
併購案消息引發市場劇烈反應，玉山金股價下挫、三商壽亮燈漲停。圖／三商壽提供
併購案消息引發市場劇烈反應，玉山金股價下挫、三商壽亮燈漲停。圖／三商壽提供

＊原文發文時間為10月27日

面對連假釋出的「玉山金併購三商壽」的消息，整個股價在今天一開盤就有了重大的反應。

玉山金開盤一度大跌近8％，終場下跌7.2%，收在30.3元；三商壽則是站在反面看整建事情，漲停鎖住收在7.39元。

三商壽上半年資本適足率僅154%，玉山金要先協助三商壽讓RBC過關，未來還要協助三商壽每年資本攤提不足的部分，而且目前傳出玉山金出價8.2元的併購價，也要花超過480億元以上的資金來取得三商壽。

玉山金併購三商壽還沒看到效應就要先花錢籌資，因此股價先跌再說！

三商壽因為要被高價收購，所以股價先噴再說！

玉山金可能因為這個併購案而有現金需求，也會因此侵蝕到獲利，未來股價和配息可能會受到影響，看上這兩個優點的投資人可能要再觀察後續公司正式的消息或會議再來做下一步的決定。

◎本文內容獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

三商壽 2891中信金 2884玉山金

延伸閱讀

5年後買房⋯月投3萬該全壓台積電？網勸轉買穩定資產

鈊象（3293）股價跌破750！股民焦慮「八成資金被套」 網勸停損買0050

台股衝破2萬8…持續累積高股息並買進市值型！存股哥：策略從一而終

玉山金（2884）重訊慢半拍？股價慘殺7％ 網酸「心清如玉、跌勢如山」

相關新聞

三商壽被高價收購傳聞、玉山金股價先中箭！ 專家：恐影響配息

＊原文發文時間為10月27日 面對連假釋出的「玉山金併購三商壽」的消息，整個股價在今天一開盤就有了重大的反應。 玉山金開盤一度大跌近8％，終場下跌7.2%，收在30.3元；三商壽則是站在反

長興三利多 大搶 AI 財

長興（1717）迎三大利多，大啖AI財。長興確定入列行政院「矽光子國家隊」，成為首波企業名單中唯一上榜的化工業者，預計以...

大同智能 拓展版圖

大同（2371）集團旗下大同智能昨（27）日宣布，攜手台北高爾夫俱樂部（台北高球場）導入表後儲能暨能源管理系統，預計每年...

拓凱接單 估年增雙位數

碳纖維複材大廠拓凱（4536）表示，今年各產品中在球拍、安全帽及其他類中剎把手與電子元件等訂單穩定向上，預估將有雙位數增...

豐興廢鋼、型鋼開平盤

豐興（2015）昨（27）日新盤價，國內廢鋼基價平盤，鋼筋基價每公噸下跌200元，型鋼平盤，但市場對廢鋼價格不同調，台南...

晶碩2025年前三季 EPS 15.38元

隱形眼鏡廠晶碩（6491）昨（27）日公布第3季財報，累計前三季營收51.09億元、年增1.7%，毛利率52%，較去年同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。