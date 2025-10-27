快訊

晚間起豪大雨狂炸3地！更強東北季風將至 周末北部低溫「下探1字頭」

中職／暴力猿變「爆E猿」！魔神樂失5分非責失 平史上最悲情紀錄

川普結束戰爭+1？釣出白宮回文 竟引發「1檔股票」盤前大漲逾8%

拓凱營運總部明年第1季進駐中科后里園區 正式成為科學園區廠商

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

碳纖維複材大廠拓凱（4536）營運總部，預計明年第1季進駐中科后里園區，正式成為科學園區廠商；拓凱表示，今年各產品中在球拍、安全帽及其他類中剎把手與電子元件等，預估將有雙位數增長，第4季展望審慎樂觀。

至於自行車產品，拓凱表示，終端市場庫存去化也已到谷底，等待市場需求恢復信心；飛機椅背產品受限國際兩大飛機製造商空巴及波音，因整體航空供應製造鏈尚未恢復正常，影響出貨需求，但預期將逐漸好轉，醫療產品也持續保持穩定。

拓凱董事長沈文振將於11月3日，在國立台北科技大學舉辦新書「以5微米連結世界」發表會，這本新書記錄沈文振和拓凱寫下碳纖維傳奇的故事與心路歷程。

沈文振用直徑5微米的碳纖維和自主研發的樹脂配方，打造多元複合材料，應用於網球拍、自行車架、高階安全帽、醫療床板及航太零組件，榮登5個全球第一。

拓凱前三季合併營收73.34億元、年增7.5%，為歷史同期次高。上半年因第2季有匯損影響，致稅後純益8.09億元，較去年同期略減2.1%，每股稅後純益為8.22元。

拓凱指出，上半年獲利表現亮眼，除了有利息收益挹注，政府鼓勵返台投資的中科后里新廠完工，也獲得核准第一期退稅5,352萬元，預計下半年還有第二期的退稅款會獲得核准。

拓凱中科后里新廠目前陸續搬遷中，產線已於第1季開始投產，營運總部預計明年第1季啟用，未來將會是集團在台灣的營運總部、研發總部及新產業開展的育成中心。

另鑒於許多客戶對於在越南廠配合代工服務的殷切需求，董事會也於去年8月通過，對於拓凱越南廠再增資2,000萬美元，二期廠的建設也展開規劃，以加速在越南投資的超前佈署。

拓凱表示，越南新廠已正式量產自行車等零件，今年除了自行車車架等零件外，也將規劃增加其他產品生產線的建置。

總部 自行車 越南

