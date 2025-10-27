鈺齊第3季每股純益1.5元、年增194.2% 迎來復甦曙光重拾成長動能

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）27日公布第3季自結合併財報，合併營收38.19億元、年增6.1%，營業毛利6.7億元，營業利益2.98億元，稅後純益3.01億元，季增0.1%、年增194.2%，每股稅後純益1.5元。

鈺齊前三季合併營收127.19億元、年增24.4%，營業毛利23.37億元、年增23.4%，毛利率18.38%，較去年同期18.52%略減0.14個百分點，稅後純益8.53億元、年增7.7%，每股稅後純益4.26元。

鈺齊表示，前三季營運實績與去年同期比較，包括合併營收、營業毛利、營業利益、稅前淨利及稅後純益等，均呈現年增態勢，顯示市場已迎來復甦曙光，尤其第4季進入傳統旺季，整體來看將重拾成長動能。

製鞋與鞋材廠最新自結獲利，豐泰前三季稅後純益36.08億元、年減15.6%，每股稅後純益3.65元。志強前三季稅後純益10.61億元、年減6.2%，每股稅後純益5.32元。百和前三季稅後純益9.99億元、年減12.2%，每股稅後純益3.35元。

史上最大規模世界盃足球賽明年6月開打，國際運動品牌Adidas、Nike等四年一度大拉貨計畫全面啟動，10月起志強、豐泰、寶成、鈺齊等製鞋大廠將擴大出貨，部分台廠到明年上半年產能已被訂光，第4季旺上加旺。

鈺齊指出，目前集團量產代工家數已逾50家，其中前三大占比大約五成，前十大占比逾八成，前二十大則逾九成，集團多品牌接單的營運策略主軸不變。

關於各國產值比重，今年前三季越南、柬埔寨、中國大陸占營收比重，分別為64.82%、22.01%及13.17%；關於銷售地區（品牌客戶指定目的地）的營收占比，前三季仍是以大歐洲地區為主、比重達42.01%)，大美洲地區39.38%次之，其中美國為30.01%，大亞洲地區則為17.46%。

鈺齊表示，美國進口關稅政策無疑是今年全球經濟版圖中最不確定性的變數之一，包含對全球經濟秩序、供應鏈效率、通膨壓力、匯率波動、地緣政治穩定性，以及短期訂單波動度，影響層面甚廣，尤其是在第2季陸續接單，而交期在第3季的產銷表現。

然而，隨著關稅議題陸續明朗化，雖然產經情勢或許仍存在若干不確定性，但各界風險意識與決策邏輯已逐漸重新回歸理性，品牌客戶下單節奏也逐步回歸常態，將直接造就未來產銷趨勢，呈現穩定增長的態勢。

在營運擴展方面，鈺齊自2024年中以來，便加速優化全球產能配置，越南及印尼的新設廠區，已於今年下半年陸續量產試作，期為滿足客戶需求，進而提供更為穩固之具體基礎與誠信承諾。

鈺齊強調，集團長期秉持「多品牌、多品項、多產區」的經營策略，持續深化與既有國際一線品牌的合作關係，近期更成功導入數個新國際知名品牌，為明年營運增添新成長動能，亦同步積極開拓新興市場，近期已見初步成效。