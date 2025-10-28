快訊

藝術家曲德義驟逝享壽73歲 北藝大追悼：一生始終以教育為志業

美中貿易休戰「撈小魚放大魚」！彭博：沒解決2根本問題 習另有盤算

東北季風+豐沛水氣雙重影響 5縣市慎防致災性強降雨

拓凱接單 估年增雙位數

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

碳纖維複材大廠拓凱（4536）表示，今年各產品中在球拍、安全帽及其他類中剎把手與電子元件等訂單穩定向上，預估將有雙位數增長，本季展望審慎樂觀。

至於自行車產品，拓凱表示，終端市場庫存去化也已到谷底，等待市場需求恢復信心；飛機椅背產品受限國際兩大飛機製造商空巴及波音，因整體航空供應製造鏈尚未恢復正常，影響出貨需求，但預期將逐漸好轉，醫療產品也持續保持穩定。

此外，拓凱營運總部，預計明年第1季進駐中科后里園區，正式成為科學園區廠商。

拓凱董事長沈文振將於11月3日，在國立台北科技大學舉辦新書「以5微米連結世界」發表會，這本新書記錄沈文振和拓凱寫下碳纖維傳奇的故事與心路歷程。

沈文振用直徑5微米的碳纖維和自主研發的樹脂配方，打造多元複合材料，應用於網球拍、自行車架、高階安全帽、醫療床板及航太零組件，榮登五個全球第一。拓凱前三季合併營收73.34億元、年增7.5%，為歷史同期次高。上半年因第2季有匯損影響，致稅後純益8.09億元，較去年同期略減2.1%，每股純益為8.22元。

自行車 董事長

延伸閱讀

嘉義男下班騎機車探望老父…遭嚴重酒駕衝撞不治 警研判：當時幾乎沒剎車

騎車急煞不滿被路邊開單員糾正...他暴怒動手 僅構成傷害不涉妨害公務

一輛才開了64公里的Corvette ZR1將出售 車主:我真的抓不住它!

影／羅浮宮珠寶大劫案新進展！監視器全程拍下劫匪「慢動作逃亡」

相關新聞

長興三利多 大搶 AI 財

長興（1717）迎三大利多，大啖AI財。長興確定入列行政院「矽光子國家隊」，成為首波企業名單中唯一上榜的化工業者，預計以...

大同智能 拓展版圖

大同（2371）集團旗下大同智能昨（27）日宣布，攜手台北高爾夫俱樂部（台北高球場）導入表後儲能暨能源管理系統，預計每年...

拓凱接單 估年增雙位數

碳纖維複材大廠拓凱（4536）表示，今年各產品中在球拍、安全帽及其他類中剎把手與電子元件等訂單穩定向上，預估將有雙位數增...

豐興廢鋼、型鋼開平盤

豐興（2015）昨（27）日新盤價，國內廢鋼基價平盤，鋼筋基價每公噸下跌200元，型鋼平盤，但市場對廢鋼價格不同調，台南...

晶碩2025年前三季 EPS 15.38元

隱形眼鏡廠晶碩（6491）昨（27）日公布第3季財報，累計前三季營收51.09億元、年增1.7%，毛利率52%，較去年同...

保瑞報捷 美針劑廠量產

保瑞（6472）昨（27）日宣布，美國馬里蘭州針劑製造廠，已正式完成Groninger FlexPro 50隔離式注射瓶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。