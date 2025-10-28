快訊

藝術家曲德義驟逝享壽73歲 北藝大追悼：一生始終以教育為志業

美中貿易休戰「撈小魚放大魚」！彭博：沒解決2根本問題 習另有盤算

東北季風+豐沛水氣雙重影響 5縣市慎防致災性強降雨

豐興廢鋼、型鋼開平盤

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

豐興（2015）昨（27）日新盤價，國內廢鋼基價平盤，鋼筋基價每公噸下跌200元，型鋼平盤，但市場對廢鋼價格不同調，台南大廠威致與易昇宣布廢鋼跌300元，以降低原料成本，鋼廠減產機率提高。

法人表示，國內鋼筋交易低迷，隨著經濟景氣蕭條，短期市況回溫的機率不高，加上大陸鋼筋同樣頻創新低價，預期豐興、海光、威致、東鋼等國內上市電爐煉鋼廠祭出減產救市的可能性愈來愈高。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情變化不大。美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼未報價，美國貨櫃廢鋼持平以每公噸300美元交易，澳洲鐵礦砂由每公噸103.3美元漲至104美元。

昨天豐興業務會議拍板，本周新價廢鋼與型鋼平盤，鋼筋每公噸跌200元。但威致與易昇公告廢鋼將下跌300元，明顯與豐興不同調。

上市鋼廠主管說，鋼筋雖屬內需型產品，但兩岸鋼筋行情仍有比價效果。目前大陸華北逐漸進到秋冬季環保限產期，唐山開始執行限產措施，受到市場低迷擠壓，鋼廠利潤下滑，部分華東鋼廠生產鋼筋每公噸虧損約人民幣50元。

由於買氣不佳，大陸鋼筋需求年減約15%，而市場庫存年增達30%，在冬季需求轉弱的情況下，去庫難度加大。

豐興 東鋼 美國

延伸閱讀

廢鋼漲價 海光、威致有利

蘭嶼驚悚工安意外！工人疑遭強風吹落 鋼筋刺穿身軀

台中太平社區4樓陽台凌晨轟然墜落 其他住戶怕下一個是我家

獨／美濃大峽谷後、市區驚見2樓高廢土和鋼筋小山坡 居民直呼超誇張

相關新聞

長興三利多 大搶 AI 財

長興（1717）迎三大利多，大啖AI財。長興確定入列行政院「矽光子國家隊」，成為首波企業名單中唯一上榜的化工業者，預計以...

大同智能 拓展版圖

大同（2371）集團旗下大同智能昨（27）日宣布，攜手台北高爾夫俱樂部（台北高球場）導入表後儲能暨能源管理系統，預計每年...

拓凱接單 估年增雙位數

碳纖維複材大廠拓凱（4536）表示，今年各產品中在球拍、安全帽及其他類中剎把手與電子元件等訂單穩定向上，預估將有雙位數增...

豐興廢鋼、型鋼開平盤

豐興（2015）昨（27）日新盤價，國內廢鋼基價平盤，鋼筋基價每公噸下跌200元，型鋼平盤，但市場對廢鋼價格不同調，台南...

晶碩2025年前三季 EPS 15.38元

隱形眼鏡廠晶碩（6491）昨（27）日公布第3季財報，累計前三季營收51.09億元、年增1.7%，毛利率52%，較去年同...

保瑞報捷 美針劑廠量產

保瑞（6472）昨（27）日宣布，美國馬里蘭州針劑製造廠，已正式完成Groninger FlexPro 50隔離式注射瓶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。