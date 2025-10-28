保瑞報捷 美針劑廠量產

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

保瑞（6472）昨（27）日宣布，美國馬里蘭州針劑製造廠，已正式完成Groninger FlexPro 50隔離式注射瓶與預充填注射器生產線建置與啟用，並投入商業量產。

保瑞表示，此舉不僅進一步擴充其高效無菌填充最終段製程能力，更象徵保瑞在全球無菌製劑生產與CDMO領域再度邁出重要一步。

保瑞藥業表示，德國Groninger是全球知名的無菌製藥與化妝品自動化生產設備製造商，該公司以高精密、高潔淨度的充填與封裝系統聞名。這條全新產線採用其最新一代的隔離式生產技術，可在極高潔淨度的環境下進行藥物無菌充填，有效降低汙染風險、提升製程穩定性。

透過這項設備升級，保瑞能更靈活地生產各類注射劑型，包括預充填注射器（PFS）與注射瓶（Vials），以滿足全球客戶在品質、效率與法規遵循上的嚴格要求。

目前該產線已正式投入商業化量產，並服務多家國際合作夥伴，其中包括指標性製藥公司Accord BioPharma，該公司是Intas Pharmaceuticals的美國專科用藥分支，專注於腫瘤學、免疫學及關鍵照護藥品的開發。保瑞為其代工生產的UDENYCA（pegfilgrastim-cbqv）是Accord推出的新預充填注射劑，用於癌症治療期間協助患者強化免疫力、降低感染風險。而Accord亦可結合保瑞在無菌製劑與法規管理上的專業，確保產品在全球市場的品質與供應穩定。

保瑞藥業表示，馬里蘭廠此次擴建不僅提升公司在北美地區的產能布局，也展現其持續深耕高端注射劑市場的決心。未來公司將持續投資智慧化製程與高標準品質系統，協助更多全球夥伴將創新療法安全、有效地送達病患手中。

