晶碩2025年前三季 EPS 15.38元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

隱形眼鏡廠晶碩（6491）昨（27）日公布第3季財報，累計前三季營收51.09億元、年增1.7%，毛利率52%，較去年同期下滑5個百分點，稅後純益11.99億元、年減15.67%，每股純益15.38元。

晶碩第3季單季營收18.89億元，年增13.8%，但受匯率與中國市場價格競爭壓力影響，毛利率降至51%，較去年同期下滑3個百分點，稅後純益3.97億元，年減9.38%，每股純益5.09元。

晶碩表示，第3季毛利率下滑主因匯率不利與市場價格競爭加劇，其中，中國大陸市場競爭最為激烈，其它地區長期來看也有價格壓力，未來將持續透過產品組合與製程精進改善。

至於業外收益方面，去年同期有約3,900萬元匯兌利益，今年僅約1,300萬元，造成第3季業外收益2,504.3萬元，較去年同期的4,885.5萬元縮水。

儘管獲利承壓，晶碩第3季產能利用率接近滿載，整體優於去年同期。公司指出，今年「雙11」檔期需求明顯優於去年，其次是日本市場矽水膠產品出貨量大增，推升整體稼動率與銷售動能。

展望後市，晶碩表示，第4季毛利率有望回升，主要是產能利用率可望較第3季再攀升，但仍要取決於匯率走勢，在新台幣未明顯升值的前提下，毛利表現將優於第3季。目前第4季接單狀況良好，並已開始洽談明年首季訂單。法人分析，晶碩首季雖受季節性影響，將較今年第4季下滑，但日本客戶需求穩定，明年首季營運有望優於今年同期，整體展望正向。

