晶碩財報／前三季EPS 15.38元 訂單能見度達明年第1季、展望正向

隱形眼鏡廠晶碩（6491）27日公布第3季財報，單季營收18.89億元，年增13.8%，但受匯率與中國大陸市場價格競爭壓力影響，毛利率降至51%，較去年同期下滑3個百分點，稅後純益3.97億元，年減9.38%，每股純益5.09元。累計前三季營收51.09億元、年增1.7%，毛利率52%，較去年同期下滑5個百分點，稅後純益11.99億元、年減15.67%，每股純益15.38元。

晶碩表示，第3季毛利率下滑主因匯率不利與市場價格競爭加劇，其中，中國大陸市場競爭最為激烈，其它地區長期來看也有價格壓力。業外收益方面，去年同期有約3,900萬元匯兌利益，今年僅約1,300萬元，造成第3季業外收益2,504.3萬元，較去年同期的4,885.5萬元縮水。

儘管獲利承壓，晶碩第3季產能利用率已接近滿載，整體優於去年同期。公司指出，今年「雙11」檔期需求明顯優於去年，其次是日本市場矽水膠產品出貨量大增，推升整體稼動率與銷售動能。

展望後市，晶碩表示，第4季毛利率有望回升，主要是產能利用率可望較第3季再攀升，但仍要取決於匯率走勢，在新台幣未明顯升值的前提下，毛利表現將優於第3季。目前第4季接單狀況良好，並已開始洽談明年首季訂單。法人分析，首季雖有季節性影響，將較今年第4季下滑，但日本客戶需求穩定，明年首季營運有望優於今年同期。

在產能布局方面，晶碩越南新廠第一期已於上半年完工，10月啟動認證流程，最快預計明年第4季投產，屆時將挹注新增產能。越南二期廠規畫與時程則將依市場需求與產能調配進度而定。公司表示，未來將持續優化產品組合並提升高毛利產品比重，以對抗價格競爭、穩定獲利表現。