矽光子國家隊唯一化工企業 長興27日股價強勢上揚

長興（1717）27日盤中漲逾根停板，成交量破13,000張，在化工類股中表現強勢。該公司佈局電子化學材料有成，近日傳出切入台積電（2330）先進封裝製程供應鏈，並與永光化學（1711）雙雙參與3D IC先進封裝製造聯盟；此外，行政院籌組的「矽光子國家隊」傳出已有初步輪廓，經濟部補助相關業者的名單中，長興是唯一在列的化工廠商，預計以其封裝膠材產品，在半導體供應鏈在地化的佈局中，扮演關鍵角色。

行政院研正籌組「矽光子國家隊」，傳經濟部已完成相關規劃，近日將向政院報告，預期四年投入29億元預算，目標在2028年達成供應鏈自主、研發環境建置、技術研發與人才培育等三大目標。目前傳出的廠商名單中，包含電、光晶片設計與製程（聯發科、茂德、合聖、世界先進)、光纖封裝(上詮、矽光子驗證設備旺矽)、封裝膠材（長興）等，長興是唯一名列其中的化工業者。

長興是全球最大乾膜光阻劑龍頭，亦為全球載板用真空壓模機最大供應商；旗下主要電子產品，涵蓋真空壓模機、光阻材料、積層材料、精密途佈。法人稍早更傳出，長興生產的晶圓級液態封裝材料，已擊敗日商，首度取得台積電CoWoS先進封裝材料訂單，並預計2026年量產，成為蘋果明年新款ihone與Mac處理器獨家封裝材料供應商，分別提供MUF（模塑底部填充）與LMC（液態封裝材料）兩種材料。

長興也在法說會上表示，今年第2季營收中，合成樹脂約占50%、電子材料約占25%、特用材料占25%。長興9月合併營收34.27億元，年減5.28%，月增1.85%。