搶親失敗的中信金（2891）上漲、玉山金卻獨自垂淚！陳重銘：股價兩樣情
股價兩樣情啊，搶親失敗的中信金上漲，搶到新娘的玉山金卻獨自垂淚！
從集團布局來看，玉山接連搶到投信跟壽險，是可以完整集團的布局，但是每一個併購都需要錢，可能影響明年股利發放。
再來就是採用換股的方式併購三商壽，勢必又增加玉山金的股本，目前玉山股本已經高達1600億，導致最近幾年股票股利嚴重縮水。如果併購後讓股本繼續膨脹，未來配發股票股利會更精打細算。
可是過去投資人就是喜歡玉山金配發股票股利，所以玉山金才可以擁有較高的本益比！
如果未來以現金股利為主，對投資人的吸引力減少了，本益比恐怕會往下修正。
這應該是今天重挫的原因之一吧...
