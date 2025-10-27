搶親失敗的中信金（2891）上漲、玉山金卻獨自垂淚！陳重銘：股價兩樣情

快訊

聯合新聞網／ 不敗教主 陳重銘
市場上演股價兩樣情，中信金搶親失敗反而上漲，玉山金併三商壽卻重挫。(本報資料照片)
市場上演股價兩樣情，中信金搶親失敗反而上漲，玉山金併三商壽卻重挫。(本報資料照片)

股價兩樣情啊，搶親失敗的中信金上漲，搶到新娘的玉山金卻獨自垂淚！

從集團布局來看，玉山接連搶到投信跟壽險，是可以完整集團的布局，但是每一個併購都需要錢，可能影響明年股利發放。

再來就是採用換股的方式併購三商壽，勢必又增加玉山金的股本，目前玉山股本已經高達1600億，導致最近幾年股票股利嚴重縮水。如果併購後讓股本繼續膨脹，未來配發股票股利會更精打細算。

可是過去投資人就是喜歡玉山金配發股票股利，所以玉山金才可以擁有較高的本益比！

如果未來以現金股利為主，對投資人的吸引力減少了，本益比恐怕會往下修正。

這應該是今天重挫的原因之一吧...

◎本文內容已獲 不敗教主 陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2891中信金 2884玉山金 三商壽 現金股利

