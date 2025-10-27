玉山金（2884）出價8元換股收購三商壽！老牛提三大挑戰：代價恐不小

玉山併三商壽：代價不輕

苦等三年的三商壽，終於在十月下旬「盼到新郎」：玉山金！

玉山金開出每股逾8元、全換股收購，總金額逾400億元。繼收購保德信投信後，玉山金從「補足壽險缺口」角度看，這步棋確實漂亮。

但身為玉山金股東的老牛，也收到不少朋友私訊問：「這次划算嗎？」以下三大潛在挑戰值得注意

三商壽體質難調

近五年財報顯示，三商壽雖歷經市場反彈，仍長期虧損、RBC 未達標、EPS 起伏劇烈。即使市場好轉，體質要翻轉仍難；若遇逆風，增資壓力更重。

股利政策不確定性

玉山金明年還有沒有股票股利？收購三商壽資金缺口不小，投資人最怕未來配息被壓縮。畢竟玉山金的核心價值就是「穩穩領息、穩中求勝」。

潛在獲利侵蝕

除了收購價約480億元，還有壽險新制的資本缺口，法人估近2千億元。若分年攤還，恐侵蝕玉山金每年3至4成獲利。

老牛認為玉山金從銀行起家，補足投信與壽險雙引擎，展現不落人後的決心。短線會有壓力，但若整合順利、改善體質，未來版圖將更完整，邁向更具競爭力的「金控 2.0」。

註：我就問...為啥？中信金總是搶親失敗啊！

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。