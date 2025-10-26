台境多元布局效益顯現

汙染整治與環境工程廠台境（8476）多角化布局效益持續顯現，將迎來營收兩大動能。

台境表示，總投資金額近49億元的國有土地地上權合作開發案正積極推動，預計明年首季可望獲得「危老都更」的確定獎勵，為公司跨足不動產開發的中長期發展確立重要里程碑。

近期工程認列方面，台境預期，本季將優於第3季，主要受惠台南中科院的一個大型工程案將在年底前收工並全數認列營收。台境將持續看好營運，預期下半年表現將優於上半年，明年營收可望持續成長，維持先前法說會的樂觀看法。

目前主力投入於年初得標的地上權開發案，正與建築師團隊合作，進行危老都更申請作業，此案屬於中長期發展布局。

台境於今年2月與財政部國有財產署簽訂合作開發案，總投資金額達48.79億元，取得南港段與中山段各達70年的地上權。公司規劃在南港段興建智慧企業總部大樓出租，中山段則興建精品住宅出售，顯示公司朝不動產開發與多元化收益發展的策略。工程案銜接方面，台境表示，除了台南中科院案將在第4季認列，目前亦有配合軍方爭取檢測案件，初期金額雖小，但若檢測出汙染，後續將有機會競標更大的汙染整治工程案。