經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

統一超搶攻雙11商機，出動電商大軍。統一超（2912）7-ELEVEN旗下自有電商平台自11月1日起全面出擊，該公司表示，近年以「多平台」、「高回饋」、「生活型服務」為核心積極布局i預購、i划算與iOPEN Mall三大平台，期望在雙11檔期下能帶動業績超越兩成的成長。

7-ELEVEN表示，三大平台中，「i預購」祭出全年最強38%OPENPOINT點數回饋、「iOPEN Mall」推出用1,111元買iPhone 17 Pro抽獎活動，再加上團購平台「i划算」串聯全台逾7,100間門市通路，以「uniopen會員生活圈」獨有的點數加倍回饋與多元支付體驗，預期業績較去年成長逾兩成。

根據市場調查，零售通路正朝向OMO（線上線下融合）模式加速發展，且網購市場仍具正向成長動能，7-ELEVEN去年雙11檔期業績合計年成長逾三成，未來將持續深化從線上電商到線下門市的全通路消費體驗。

7-ELEVEN觀察，今年電商市場回歸「精算回饋」、「高價值感」的理性消費趨勢。「i預購」、「i划算」主打聚焦單品的導購策略，展開「雙11全民嗨購節」，推出111元起精選商品與買一送一、多入團購組優惠，預計帶動民生日用品、冷凍調理食品、包裝零食、生活小家電等類別成長。

