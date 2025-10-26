兆聯實業（6944）今年營運交出逐季成長佳績，日前法說會公告在手訂單逾222億元續創新高，展望今年第4季及2026年，可望在美國及新加坡等海外業績成長加持下，營運一路旺到明年。

高科技廠水處理業者兆聯實業9月合併營收19.47億元，月增37.8%，年增101.5%，創單月歷史新高紀錄。兆聯實業表示，9月營收較去年同期倍增，主要是因為新加坡專案建廠進入密集施工期，加上推進美國專案工程，帶動9月營收明顯成長。

兆聯實業今年第3季合併營收47.86億元，季增28.2%，年增84.2%，亦改寫單季史上新高。累計今年前三季合併營收115.57億元，年增60.2%，是歷年同期新高，也超越去年全年合併營收103億元。

兆聯實業表示，今年營運成長主要是台灣客戶就有一定的成長性，而爆發性成長來自於美國營收貢獻，因為去年的基期較低，再加上新加坡的營收和獲利貢獻很大。展望第4季，仍將持續這波成長動能，並且會延續到明年。

兆聯實業去年設立兆聯美國，目前當地已有60名員工，加上台灣出差人員，已超過百人，並且還會隨客戶建廠工程再增加人力。