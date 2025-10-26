瞄準台中捷運宅 新美齊、亞昕、冠德搶推案

台中捷運宅再傳重量級大案！新美齊（2442）與台中允將建設首度攜手合作，將在台中市七期文心路、公益路口2,332坪基地上，規劃推出地上52層、地下八層，結合住宅、商辦及店舖的複合式大樓案，總銷逾400億元。

允將建設董事長張志豪證實，與新美齊合作是「強強聯手」，主要看好基地位於公益路餐飲商圈的文心路、公益路黃金地段，而且就在捷運水安宮站、文心森林公園站中間，生活與交通機能成熟。此案預計明年底前取得建照，2027年推出。

新美齊去年以每坪338萬元、總價38.83億元取得文心路、公益路口原BMW保養廠的1,149坪土地，這次與相鄰的允將1,183坪土地結合，將規劃推出1,024戶住宅，以及店舖、辦公室等產品。

隨著台中捷運綠線通車漸穩、藍橘紫線布局接力推進，加上重大商場、建設話題醞釀到位，台中市場正式進入軌道經濟爆發前夕，儘管整體房市不景氣，但訴求交通「從從容容、遊刃有餘」的捷運宅，交易熱度持續升溫，也帶動建商積極卡位。

亞昕建設剛公開不久的南屯捷運宅新案「亞昕織御」，由於步出捷運站讀秒就可抵達家門，傳出單月吸引超過600組賞屋民眾；而捷運南屯站周邊，近一年來累計購地面積也超過3,000坪，顯示捷運宅的前景，受到開發商與購屋人的一致看好。

另值得注意的是，冠德建設在崇德路裕毛屋原址即將公開的先建後售案，也是標榜靠近捷運崇德站，另距離北屯國民運動中心、漢神洲際百貨也不遠，擁有成熟便捷的交通與生活機能，被視為北台中的捷運宅指標案。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，房市逆風中，建商仍無懼在捷運站周邊搶進土地及推案，必然對地段、環境等，評估具可開發效益，也是當前自住剛性買盤焦點所在。