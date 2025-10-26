中興電在手訂單417億 今明年業績看增兩位數

中興電（1513）營運動能持續走強，目前在手訂單417億元，維持高水準狀態，今年廠房順利擴建完成，新增兩成產能。中興電指出，重電事業除了受惠台電強韌電網計畫外，各事業處也皆成長，預期今年、明年營運成長幅度都可達兩位數百分比。

中興電指出，今年前十月重電事業已成交153億元訂單，在手訂單417億元，營運動能除來自台電強韌電網計畫持續接單，電源開發計畫、汰舊換新計畫、離岸風電3.1-3.3期接續啟動、半導體業國內外擴建新廠、國際大廠建置大型AI及IDC機房等，皆持續推動GIS業績成長。

中興電重電事業概況

其中，AI科技發展下，資料中心建置將帶動電力需求，亦增添對電力設備、強韌電網等需求度，這部分中興電不會缺席，未來潛在商機可期。

海外布局上，中興電表示，根據Deloitte報告，預估2025–2030年美國電力部門資本投資累計達到約1.4兆美元，帶來良好的電力設備需求，公司不會放棄美國市場，主要以隨著半導體晶圓大廠赴美建廠出貨至海外方式。

此外，中興電亦瞄準日本、越南、中國大陸、印度等市場，其中公司在中國大陸產能可支應日本市場需求，預期海外業務每年可成長25％。

產能上，中興電今年嘉義廠完成三進廠房改建並完成林口廠1,880坪倉庫增建，產線順暢度提升後，已提升產能約20%，明年將完成自動化焊接與AI報價系統，人事、會計、資訊以AI協助處理來增加產出效率，預期可提升產能15%-20%。

嘟嘟房事業方面，今年前九月營收達27.2億元，年增10.1%，預期明年將進軍日本及泰國智慧停車設備市場，2027年上半年完成掛牌上櫃。

發電機與空調設備業務方面，中興電指出，受惠於電信業者與國際大廠於台設置IDC機房及AI研發中心增加，業務成長15%。

氫能事業方面，中興電指出，已取得氫能巴士業務，研發支出大幅下降，氫能巴士除台灣與首都客運合作外，另已洽馬來西亞合作。