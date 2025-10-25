燁聯、唐榮11月估開跌盤

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

兩大不鏽鋼板材上游供應商燁聯（9957）和唐榮下周將開出11月份盤價，面對需求轉弱市況，市場預期主力產品300系列品項降價機會大，恐結束連兩個月的漲勢。但展望後市，業者認為，時序進入到第4季的傳統旺季，需求不看淡。

據了解，受益前有不鏽鋼主要生產原物料呈現緩步上漲推升鋼廠生產成本；後有美國聯準會（Fed）降息激勵及印尼對於採礦管制的效應，燁聯和唐榮針對主力的300系列產品各於九、十月調漲價格，9月漲價每公噸4,000至5,000元，10月漲價每公噸1,000元。而渡過教師節、中秋節和國慶日等三個連休假期後，近期國內市場恢復正常交易運作，但市場量價沒有出現熱絡氛圍，成交行情節節下滑，與國慶連假前的價格相比，熱冷軋板約有每公噸1,000至1,500元跌價。

在此同時，中國大陸不鏽鋼市場歷經十一長假後，也延續偏弱走勢，整體成交氣氛清淡，加上美方政治因素及川普相關發言影響，市場避險情緒升溫，期貨價格大幅下跌，一度創下近三個月新低。

市場人士指出，觀察市況變化及主要原料鎳價呈現小跌格局，兩大不鏽鋼板材供應商11月份新價恐下修價格因應，藉此刺激下游買氣出籠。業者認為，第4季為不鏽鋼的傳統旺季，需求端的家電、化工、機械與部分基建項目仍有剛性需求。

