星宇拚永續 監控碳排量

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

星宇航空（2646）昨（23）日宣布喜訊，加入國際航空運輸協會（IATA）推動之「CO2 Connect」計畫，透過共享自身營運實際數據，提升碳排放量計算的精準性及可信度。雙方於香港舉辦的2025世界永續性研討會（World Sustainability Symposium）正式簽約；同時也看好明年航空市場需求持續深化布局，進一步推升營收、獲利穩健攀升。

星宇持續看好2026年航空產業觀光及商務需求，明年將新開航歐洲線，包含布拉格、米蘭等都是口袋評估名單；長期看好北美轉機市場商機，不斷的深化布局，北美市場未來一至二年也將評估往內陸或東岸新闢航點，擴大航網布局跟航班綿密度。

加入IATA推動之「CO2 Connect」計畫，也宣布星宇朝2050淨零碳排放目標穩步邁進，「CO2 Connect」計畫由IATA推出，為業界最具公信力的航班碳排放數據平台，整合全球航空公司的實際營運資料，提供航空業者、企業以及旅客具科學依據且透明的航班二氧化碳排放量估算參考。

碳排放 布局

延伸閱讀

星宇航空宣布加入 IATA「CO2 Connect」計畫

提升精準減碳 星宇加入國際航協航班碳排數據平台

PCB三巨頭 唱旺景氣 看好AI催動PCB需求暴增

整理包／華航、長榮、星宇線上旅展比拚 飛日韓甜甜價9千有找

相關新聞

聯合再生衝刺海外市場

太陽能模組大廠聯合再生（3576）昨（23）日舉辦媒體交流會，董事長洪傳獻指出，今年國內需求相對低迷，惟海外市場仍充滿商...

鋼聯前三季EPS 4.45元

鋼聯（6581）董事會昨（23）日通過，今年前三季合併營收16.2億元，年減2.03%，稅前盈餘6.1億元，稅後純益4....

雙鍵9月每股純益0.17元

雙鍵（4764）多角化布局發酵，進軍5G、6G電子材料營收占比超過10%，日前公布9月單月開始獲利，稅後純益年增1.45...

星宇拚永續 監控碳排量

星宇航空（2646）昨（23）日宣布喜訊，加入國際航空運輸協會（IATA）推動之「CO2 Connect」計畫，透過共享...

皇家可口10月28日掛牌上市 公開申購熱度破22萬封

皇家可口（7791），即將於10月28日正式掛牌上市，隨著業績成長出現動能，皇家可口上市案吸引市場高度關注，公開申購件數...

台中疑爆非洲豬瘟 雞肉替代題材助攻大成漲逾7%

台中養豬場疑爆非洲豬瘟，雞肉替代需求跟著升溫，加上年底肉品需求增加加持，市場看好台灣兩大肉雞廠大成及卜蜂有望受惠，今天收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。