星宇拚永續 監控碳排量

星宇航空（2646）昨（23）日宣布喜訊，加入國際航空運輸協會（IATA）推動之「CO2 Connect」計畫，透過共享自身營運實際數據，提升碳排放量計算的精準性及可信度。雙方於香港舉辦的2025世界永續性研討會（World Sustainability Symposium）正式簽約；同時也看好明年航空市場需求持續深化布局，進一步推升營收、獲利穩健攀升。

星宇持續看好2026年航空產業觀光及商務需求，明年將新開航歐洲線，包含布拉格、米蘭等都是口袋評估名單；長期看好北美轉機市場商機，不斷的深化布局，北美市場未來一至二年也將評估往內陸或東岸新闢航點，擴大航網布局跟航班綿密度。

加入IATA推動之「CO2 Connect」計畫，也宣布星宇朝2050淨零碳排放目標穩步邁進，「CO2 Connect」計畫由IATA推出，為業界最具公信力的航班碳排放數據平台，整合全球航空公司的實際營運資料，提供航空業者、企業以及旅客具科學依據且透明的航班二氧化碳排放量估算參考。