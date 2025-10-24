雙鍵9月每股純益0.17元

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

雙鍵（4764）多角化布局發酵，進軍5G、6G電子材料營收占比超過10%，日前公布9月單月開始獲利，稅後純益年增1.45倍，每股純益（EPS）0.17元，該公司今年第2季僅損益兩平，上半年EPS為0.38元，使得第4季獲利出現想像空間。

雙鍵主要產品，包含塑膠添加劑、 光固化材料、數位紡織材料及電子材料；其中，主要電子材料包含5G、6G材料、LED封裝材料、光學塗料、電子級溶劑及晶圓用膠。法人認為，電子材料因雙鍵的技術符合AI產業高耐熱需求，公司多角化轉型初見成效。

該公司日前線上法說會上也證實，其電子化學產品營收占比已突破整體營收10%，其中以5G與6G銅箔基板（CCL）的關鍵樹脂材料為主，且品質獲大廠認證。

