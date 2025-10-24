鋼聯前三季EPS 4.45元
鋼聯（6581）董事會昨（23）日通過，今年前三季合併營收16.2億元，年減2.03%，稅前盈餘6.1億元，稅後純益4.95億元，年減13%，每股稅後純益（EPS）4.45元。
隨著鋼聯強化競爭優勢，帶動營收成長動能。其他廢棄物業務目前與公民營焚化廠與科技廠合作，積極申請許可，加強在具熱值廢棄物及水洗後焚化飛灰再利用方面的業務發展，預期可增加公司收受的廢棄物種類及數量。經過多年的努力，目前已有多樣廢棄物已達環評核可上限，目前已提送環評變更，擴大多項廢棄物核可量。
法人指出，鋼聯產銷營運呈現在上坡走勢，營收主要為銷售氧化鋅收入及客戶廢棄物再利用收入，客戶廢棄物再利用依實際再利用量認列收入。
根據鋼聯最新公告，今年前三季合併營收16.2億元，稅前盈餘6.1億元，稅後純益4.95億元，每股稅後純益4.45元，今年第3季末期末總資產51.1億元，期末總負債8.1億元。
