聯合再生衝刺海外市場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能模組大廠聯合再生（3576）昨（23）日舉辦媒體交流會，董事長洪傳獻指出，今年國內需求相對低迷，惟海外市場仍充滿商機，聯合再生正積極搶攻美國、日本、東南亞等市場，力拚營運回溫。

聯合再生前三季營收24.27億元，年減42.1%。洪傳獻表示，去年台灣光電裝置容量約1.8G（10億瓦），今年恐怕掉到只剩下1.36G，主要原因在於光電案場建置龜速，致使市場需求不振，因此必須要加速拓展海外市場腳步，另闢商機。

針對海外市場布局，洪傳獻說，聯合再生鎖定美國、日本、東南亞等地；其中，美國市場預計將出貨電池片，並在當地尋找模組合作夥伴，目前都正在與美國客戶洽商訂單中，期盼明年能顯著進展。

洪傳獻表示，儘管美國總統川普對太陽能產業頗有意見，但美國一年太陽能發電總裝置量依然高達30GW至40GW，是台灣的數十倍，商機龐大，加上目前美國正積極「去化中」，對台廠而言是難得的契機，聯合再生會更積極切入美國市場。

日本與東南亞市場方面，洪傳獻指出，聯合再生近年積極拓展儲能業務與光電案場，未來也會將這兩項業務推向海外，日本市場將首重儲能業務，東南亞案場除既有的太陽能模組產品外，也會尋找合作夥伴強攻光電案場商機。

聯合再生日前公告將公開招標出售旗下竹南廠，洪傳獻說明，主要是為了進行產能調節與整合，將沒用到的產能進行資產活化，目前竹南廠已有許多買家有意願參與公開招標，但無法公布進度與售價，初步估計該廠區的處分利益將在明年首季認列。

展望未來，洪傳獻認為，目前已將業務方針大幅轉向海外市場，並且透過不同產品線來搶攻商機，加上近期也招攬許多業內好手加入團隊，有信心明年營運將較今年回溫。

太陽能發電 美國 東南亞

