雙鍵9月單月開始獲利 23日股價再衝漲停

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

雙鍵（4764）22日公布9月自結獲利數字，9月稅後純益年增1.45倍；該公司今年第2季僅損益兩平，但隨著5G／6G電子材料營收占比超過10%，9月單月開始獲利，每股純益（EPS）0.17元，帶旺今日買盤強勁，股價衝漲停，來到69.7元，亮燈收盤。

雙鍵自10月15日收盤40.7元一路大漲，因股價波動太大，達證交所公布注意交易資訊標準，22日公布9月自結獲利數字，稅後純益1,400萬元，年增1.45倍；因為該公司第2季僅損益兩平，累計上半年稅後純益為3,208萬元，EPS為0.38元，隨著9月單月開始獲利，市場看好未來營運展望，股價也吸引資金加碼。

雙鍵主要產品，包含塑膠添加劑、 光固化材料、數位紡織材料及電子材料；其中，主要電子材料包含5G／6G材料、LED封裝材料、光學塗料、電子級溶劑及晶圓用膠。法人認為，電子材料因雙鍵的技術符合 AI 產業高耐熱需求，公司多角化轉型初見成效。

該公司16日在線上法說會上表示，其電子化學產品營收占比已突破整體營收10%，其中以5G與6G銅箔基板（CCL）的關鍵樹脂材料為主，且品質獲大廠認證，股價近期也跟著大漲。

展望未來，雙鍵表示，其電子材料產品部分，將鎖定AI市場帶動的成長需求，持續研發並優化製程。在5G／6G電子材料領域，將致力發展創新結構、優異物性及效能，以及基礎原料自主開發；電子化學品代工領域，也將以即時供應及穩定品質，持續維持競爭優勢。

