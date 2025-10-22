台中疑爆非洲豬瘟 雞肉替代題材助攻大成漲逾7%

快訊

中央社／ 台北22日電
圖為超市販售的雞肉。聯合報系資料照
台中養豬場疑爆非洲豬瘟，雞肉替代需求跟著升溫，加上年底肉品需求增加加持，市場看好台灣兩大肉雞廠大成及卜蜂有望受惠，今天收盤股價分別上漲7.56%、0.74%。

大成今天開盤為51.6元，股價一度觸及56元，終場收55.5元，上漲3.9元，漲幅達7.56%。

大成表示，目前最重要的工作是全力配合政府防疫措施，防止疫情擴散；整體來看，雞肉需求短期可能因市場預期而出現變動，但大成仍會以穩定供應與品質安全為原則，避免市場出現過度反應，使雞肉價格劇烈波動。

卜蜂今天盤中股價震盪，收在136.5元，上漲1元，漲幅為0.74%。

卜蜂表示，肉品和加工廠以雞肉為主，也有銷售毛豬，每月出貨量上萬頭；雖然今天有疑似非洲豬瘟案例，不過卜蜂早在7年前中國爆發非洲豬瘟時，就陸續將豬舍改為水簾式封閉空間，嚴格管制人員和車輛進出，並全面消毒，嚴禁攜帶或食用豬肉製品。

卜蜂強調，因採分區飼養管理，若個別豬場遭感染，可即時啟動撲殺與調度機制，降低對整體供應影響。

另外，卜蜂投資的桃園肉品分切廠，待消防與使用執照核發後將可試營運，預計今年底或2026年第1季前投入營運，卜蜂看好分切廠未來的營運貢獻。

