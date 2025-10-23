虎航擴增日本線 獲利揚

台灣虎航（6757）持續布局南台灣航網，昨（22）日宣布將於12月陸續開航高雄-熊本、台南-熊本和台南-沖繩等三條新航線，瞄準即將到來的連續假期及新年假期商機，進一步推升營收、獲利向上攀升。

台灣虎航看好日本旅遊市場的無限潛力，再加上國內南台灣直飛日本的航班較小，提前布局擴大營運；其中，熊本除了是飛航日本的第23個航點外，台南-熊本更是台灣虎航首條從台南出發的國際航線，藉此強化台灣虎航航網的布局優勢，並深化台灣與日本之間的航網密度。

目前台灣虎航高雄出發的日本航點包括札幌（新千歲）、仙台、東京成田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡、沖繩，待熊本開航後，共有九條航線；台南出發除了是首度插旗，更是一口氣開航熊本、沖繩二條航線。