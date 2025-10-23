快訊

人道大國的形象轉彎？瑞典減少國際援助的利弊

輝達進駐北士科…新光人壽今登3大報頭版廣告：化解僵局 成就國家公益

非洲豬瘟拉警報！全台豬肉禁宰5天 高雄老字號魯肉飯率先宣布店休

聽新聞
0:00 / 0:00

虎航擴增日本線 獲利揚

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台灣虎航（6757）持續布局南台灣航網，昨（22）日宣布將於12月陸續開航高雄-熊本、台南-熊本和台南-沖繩等三條新航線，瞄準即將到來的連續假期及新年假期商機，進一步推升營收、獲利向上攀升。

台灣虎航看好日本旅遊市場的無限潛力，再加上國內南台灣直飛日本的航班較小，提前布局擴大營運；其中，熊本除了是飛航日本的第23個航點外，台南-熊本更是台灣虎航首條從台南出發的國際航線，藉此強化台灣虎航航網的布局優勢，並深化台灣與日本之間的航網密度。

目前台灣虎航高雄出發的日本航點包括札幌（新千歲）、仙台、東京成田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡、沖繩，待熊本開航後，共有九條航線；台南出發除了是首度插旗，更是一口氣開航熊本、沖繩二條航線。

台灣虎航 日本旅遊 航線

延伸閱讀

高市早苗成日本首相 第一先生自稱「低調丈夫」：想以做飯支持妻子

高市早苗就任日本首相 學者：應趁契機「加深台灣印太戰略參與」

高市下周會晤川普 擬提議採購美國皮卡、黃豆和天然氣

是否談國防開支？日相高市早苗下周會川普 傳將提3大採購方案

相關新聞

東元機器人領域同步進擊

東元（1504）與鴻海攜手搶攻AI商機報捷之際，在當紅的機器人領域同步進擊。東元技術長饒達仁昨（22）日表透露，東元目標...

東台集團在手訂單30億

東台精機（4526）董座暨東捷董事長嚴瑞雄昨（22）日表示，目前東台集團在手訂單約30億元，其中工具機第4季接單較弱，P...

佐登越南據點 要開150家

佐登-KY（4190）宣布啟動品牌升級計畫，總經理陳佳琦昨（22）日表示，2025年將從「組織體質、品牌定位與市場布局」...

漢翔、為升分食軍購訂單

國防部近日傳出規模1.2兆元的2026年軍購特別預算，最快在本月底丶11月初向立院提交特別條例草案，其中，該部擬打造台版...

虎航擴增日本線 獲利揚

台灣虎航（6757）持續布局南台灣航網，昨（22）日宣布將於12月陸續開航高雄-熊本、台南-熊本和台南-沖繩等三條新航線...

廢鋼漲價 海光、威致有利

日本關東廢鋼價格續漲，創13個月新高，隨著成本墊高，如果終端需求回穩，將可望降低目前鋼筋市場削價競爭現象，海光（2038...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。