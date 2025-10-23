東元機器人領域同步進擊

東元（1504）與鴻海攜手搶攻AI商機報捷之際，在當紅的機器人領域同步進擊。東元技術長饒達仁昨（22）日表透露，東元目標成為人形機器人核心零組件供應商，未來將結盟感測器、減速機等核心夥伴，打造出包括肩、膝、腕等關鍵部位的六大關節模組，全面搶進機器人供應鏈。

東元並於「2025台北國際電子產業科技暨人工智慧物聯網展」大秀機器人技術肌肉。

東元表示，本次展出的機器人關節模組是邁向高階製造的關鍵產品。已自主開發「M1-140」、「M2-360」等關節模組，並推出適用於四足機器人的「旋轉關節」與機器人「髖關節」。該模組整合高扭矩伺服電機等技術，打造出「驅控合一」的動力核心。

東元指出，該系列產品在同級規格中展現超越國際品牌的性能優勢。其模組具備高轉矩、高轉速及優異控制性能，效率較同業提升達15％至30％。東元機器人關節模組憑藉穩定性與領先地位，將成為機器人整機廠商的核心元件供應商。

東元說明，除了機器人關節模組外，在高階自動化與電氣化市場的布局亦同步深化。在智慧驅動方面，專為半導體廠區設計的直流伺服系統，因其微型化與多軸協同控制優勢，已成功打入半導體OHT（空中走形式無人搬運車）供應鏈，助攻高階產線的效率升級。

在電動車動力系統及淨零轉型趨勢下，東元表示，掌握扁線馬達技術，推出油冷扁線電動車動力系統，鎖定輕型商用車與電動巴士市場，最高效率達97.5％以上，電巴動力系統在台灣市占率已達八成。此外，東元亦推出高效率直驅系統，針對高耗能設備，可大幅提升節能效益。