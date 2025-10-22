資金轉進傳產避震！可寧衛轉型有成飆漲停 綠能環保類指躍上季線

台股22日隨台積電（2330）回落，盤面資金由電子族群轉進傳產類股避震，綠能環保族群由轉型有成的廢棄物處理大廠可寧衛（8422）帶隊，上緯投控（3708）、日友（8341）等助陣，拉抬類指一舉站上5日線、季線，漲幅位居前段班。

可寧衛積極優化營運結構，藉由高毛利整治工程與能源事業調整獲利結構，法人看好轉型效益持續發酵，2026年營收與獲利可望攀升。近期承攬高雄205兵工廠土壤與地下水整治工程，第一區工程累積認列營收約14億元，超出預期；空檔期間亦承接石綿瓦清運與固化案，靈活調度產能。今日股價開高在232.5元，15分鐘後即拉上漲停246.5元鎖死，成交量同步放大至5,000張以上。

在中長期策略上，可寧衛積極拓展能源與再生資源業務，打造穩健且多元的現金流來源。高雄AI智能高效焚化爐BOT案（持股55%）未來可望取得代操權及收益分配權，自2026年起貢獻現金流與發電收入。公司亦布局太陽能發電，第一期69MW裝置容量今年售電收入增長；桃園SRF（固體再生燃料）電廠已進入試運轉，預計2025年下半年至2026年間穩定商轉。

法人指出，高毛利工程與新事業布局將持續支撐獲利成長，為可寧衛未來營運奠定穩健基礎。

上緯投控三大事業體包括新材料、碳纖維複合材料及離岸風電，受惠國際綠能需求及電子廠擴廠帶動，營運可期。新設的艾若颯航太科技專注航太複材與機器人零組件，今年營收估3,500萬~3,700萬元並可望獲利。股價今日開高至114元後持續走揚，觸及118元，重返10日線上，展現市場對轉型布局的信心。

上緯投控積極推動產業轉型與永續布局。日前與複材公會共同舉辦「第二屆低碳足跡熱固性複材商機論壇」，並宣布成立「臺灣複材低碳循環聯盟」，為台灣產業永續轉型立下里程碑。