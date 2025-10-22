快訊

藝人閃兵案！坤達緊急返台到案認罪...50萬交保

陽明山狂風暴雨原因曝！氣象署：風力不亞於颱風

限速吃到飽變「氣到飽」！他怒4G 21M方案「影片畫質都變差」內行人曝原因

流感還有高峰！防疫概念股出動 國光生強鎖漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

國內流感疫情持續延燒，防疫概念股22日全面動起來。疾管署最新公布，第42周類流感就診人次達12.9萬人次，雖較前周下降7.8%，但仍新增53例重症與10例死亡，顯示疫情尚未解除。疾管署指出，10月高峰雖已過，但預估11月將緩升、12月初起升勢轉快，農曆年前恐迎來新一波高峰。消息帶動市場防疫題材升溫，資金湧向相關族群，成為盤面抗空主力之一。

盤面焦點集中在疫苗股與口罩族群。疫苗龍頭國光生（4142）早盤以18.75元開出後，隨買盤湧入直攻漲停19.5元，漲停買單仍超過2,500張，成交量並爆衝至逾1.1萬張，氣勢如虹。國光生日前宣布，其流感疫苗與破傷風疫苗，以及子公司安特羅生技的腸病毒疫苗，均列入世界衛生組織（WHO）全疫苗產品清單，有助進一步打入國際防疫供應鏈。公司並指出，旗下流感疫苗供應國內公費施打近五成，並已拓展至東南亞、東歐與南美市場，展現高度外銷潛力。

另，不織布供應商康那香（9919）同樣吸引資金追捧，近4日連獲外資買超，今日再開高走高，最高觸及18.15元，改寫近三個半月波段新高。康那香指出，台南口寮廠第三期產能本季可望開出，工業用不織布新產品也預計於第4季產出，公司將積極布局東南亞高階不織布應用市場，看好當地人口紅利帶來長期成長動能。

此外，中化（1701）生盤中一度亮紅燈，恆大（1325）、毛寶（1732）、熱映（3373）、訊聯（1784）等防疫族群同步強勢上攻。法人指出，隨流感病毒A型H3N2活躍、亞洲多國疫情升溫，加上國內公費流感疫苗施打踴躍、疾管署啟動追加採購20萬劑疫苗，防疫概念股可望受惠題材發酵。

相關新聞

