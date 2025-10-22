晶華、雲品、寒舍迎三利多

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

秋冬旅遊旺季將至，晶華（2707）、雲品、寒舍等業者喜迎三大利多題材同步發酵，包括11月登場的台北國際旅展將帶動住宿與餐飲票券買氣；政府普發1萬元現金可望刺激消費；明年寒假創下近年最長假期，有助國旅復甦。

業者指出，今年ITF台北國際旅展規模擴大至1,600個攤位，較去年增加約100個，顯示飯店與旅行業者看好市場消費動能，提前卡位年底與春節檔期。根據過往經驗，旅展期間票券銷售可貢獻全年業績三至四成，預期今年買氣將優於去年。

晶華表示，瞄準台北國際旅展，今年以「跨品牌、跨地區」的策略，整合住宿、餐飲與泡湯券等多元商品，以靈活的組合與超值的價格回饋，並搶先展開為期33天的線上旅展，期望提早鎖定消費者的歲末餐敘與度假商機，線上與實體旅展的總業績預計成長兩成，突破億元大關。

除旅展效應，普發現金政策被視為年底內需市場最大催化劑。飯店業者表示，這筆現金若用於餐飲、住宿、購物等消費項目，可直接放大國旅市場規模，特別是度假型飯店、親子與團體旅遊最具受惠空間。

雲品表示，台股創高挹注財富效應，加上政府推出普發現金、汽機車貨物稅減徵、所得稅制優化等措施，皆有助刺激消費。

展望2026年，寒假與春節長假題材將延續熱度，旅宿業可望出現「提早旺季」現象。多家飯店業者已提前規畫檔期行銷，預期自今年底起至明年第1季將迎來強勁住房潮。

