商億接單旺 營運添動能

家具開發製造業者商億-KY（8482）非美市場拓展成績有成，第4季將迎來來自歐洲、日本客戶的訂單，明年將會逐步放量，看好明年營運將迎來新的成長動能。

商億指出，明年為非美市場的成長期，尤其第4季迎來西班牙龍頭百貨商場下單，日本及俄羅斯新客戶也近期安排親訪中國大陸生產基地。此外，公司也持續拓展新產品，明年將會開拓戶外家具的產品線，對明年整體業績穩健看待。

目前美國市場仍約占營收八成，商億表示，美聯準會啟動降息循環，房貸利率回跌，美國房市需求逐步回溫，再加上加州野火重建需求將帶動高端客戶需求增長，未來將持續深化客製化家具市場布局，並以柬埔寨廠區為核心，強化美系客戶供應鏈彈性。

對於關稅影響，商億表示，面對此情況，商億對品牌商提供部分關稅補貼，以維護穩定且長期的合作關係。