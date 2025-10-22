商億接單旺 營運添動能
家具開發製造業者商億-KY（8482）非美市場拓展成績有成，第4季將迎來來自歐洲、日本客戶的訂單，明年將會逐步放量，看好明年營運將迎來新的成長動能。
商億指出，明年為非美市場的成長期，尤其第4季迎來西班牙龍頭百貨商場下單，日本及俄羅斯新客戶也近期安排親訪中國大陸生產基地。此外，公司也持續拓展新產品，明年將會開拓戶外家具的產品線，對明年整體業績穩健看待。
目前美國市場仍約占營收八成，商億表示，美聯準會啟動降息循環，房貸利率回跌，美國房市需求逐步回溫，再加上加州野火重建需求將帶動高端客戶需求增長，未來將持續深化客製化家具市場布局，並以柬埔寨廠區為核心，強化美系客戶供應鏈彈性。
對於關稅影響，商億表示，面對此情況，商億對品牌商提供部分關稅補貼，以維護穩定且長期的合作關係。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言