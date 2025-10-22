陸鋼跌多漲少 鋼市有壓
鋼市低迷，鋼價進到盤跌，中國大陸綜合普通鋼材均價從每公噸人民幣3,600元降到3,400元，二個多月來行情跌多漲少，對各大鋼廠造成壓力，中鋼（2002）專家指出，整體走勢呈現震盪整理，而「以盤代跌」將對鋼市形成長期困擾。
中鋼專家說，近期全球鋼市疲弱，短期部分地區價格回彈，但總體仍受需求不振、庫存偏高牽制，導致整體走勢呈現震盪整理。上市鋼廠主管說，近來內外銷接單「月來月差」，價跌量縮下，導致生產計劃逐月降低。
大陸市場是決定短期全球鋼價的關鍵。這二、三個月大陸粗鋼產量與煉鋼開工率震盪不定，政策面與需求面交互影響，地方基建釋出與部分房地產工程仍在推動，房市買氣與製造業需求仍偏弱，現貨鋼材短期上下波動，鋼筋10月中下旬仍維持在相對低位震盪區，顯示需求不足，全以推升鋼價上行。
